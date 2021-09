Maria Furtwängler fordert Frauenquote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen

Das Thema Gleichberechtigung liegt Maria Furtwängler und ihrer Tochter Elisabeth schon lange sehr am Herzen. Die "Tatort"-Schauspielerin hat sich nun in einem Interview für eine Frauenquote ausgesprochen.

"Oft heißt es, das gehe nicht, da leide doch die Kunst", erklärte Maria Furtwängler in dem Gespräch. "Möglicherweise ist es genau andersherum, und die Quote führt zu höherer Qualität, da spannende Filmemacherinnen, die bisher ausgegrenzt wurden, dann auch ihre Geschichten erzählen könnten. Der schwedischen Filmförderung ist genau das gelungen." Tochter Elisabeth Furtwängler sieht das ganz ähnlich und plädiert für Veränderungen in der Musikbranche: "Man könnte eine Quote einführen bei den Playlists, auf jeden Fall aber bei den Festivals, wo ja oft neue Künstlerinnen und Künstler entdeckt werden."