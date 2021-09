"Die Carolin Kebekus Show": 3. Staffel mit doppelt so vielen Folgen

"Laut und prollig": Mit diesen wenig schmeichelhaften Worten beschrieb einst ein Kritiker das Debüt der Comedy-Sendung "PussyTerror TV" mit Carolin Kebekus. Doch sei's drum: Dem Publikum gefiel's. Inzwischen wurde das Format durch "Die Carolin Kebekus Show" ersetzt. Damals wie heute greift die 41-Jährige in ihrer Show auch immer wieder gesellschaftspolitische Themen auf. So beschäftigte sich die Komikerin in den vergangenen Monaten unter anderem mit der #MeToo-Bewegung, dem Klimawandel und der Corona-Impfung – natürlich nie ohne eine gehörige Prise Sarkasmus.

Das Konzept scheint aufzugehen: Wie der WDR am Mittwoch in einer Pressemeldung bekannt gab, soll die Zusammenarbeit des Senders mit der Komikerin in den kommenden zwei Jahren nicht nur fortgesetzt, sondern auch noch weiter ausgebaut werden. Fans dürfen sich also ab 2022 auf die doppelte Portion Carolin Kebekus freuen. Laut WDR sollen von Anfang 2022 bis Ende 2023 16 Ausgaben von "Die Carolin Kebekus Show" im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen sein.