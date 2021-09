Tatort: Die letzte Wiesn – BR wiederholt Oktoberfest-Fall von 2021

Fast auf den Tag genau vor sechs Jahren lief dieser "Tatort" erstmals (Reichweite: 10,6 Millionen Zuschauer). Damals war die Wiesn-Welt noch in Ordnung, eine Pandemie war nicht in Sicht, das Bier floss in Strömen wie eh und je. Dagegen müssen Feierwütige aus aller Welt 2021 bereits zum zweiten Mal in Folge auf das traditionelle Bierfest verzichten. Immerhin im TV dürfen die Maßkrüge erhoben werden, etwa bei der Wiederholung der "Tatort"-Episode von 2015. Regisseur Marvin Kren drehte "Die letzte Wiesn" zwischen Festzelt, Fahrgeschäft und Sanitätsstation und fing authentisches Volksfestflair ein, das kein amerikanischer Special-Effects-Experte so lebensnah hätte hinzaubern können.