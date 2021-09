Fall Gabby Petito: TV-Kopfgeldjäger Dog Chapman schaltet sich ein

Auf diesen Fall blickt derzeit ganz Amerika: Vor wenigen Wochen sorgte das Verschwinden Gabby Petitos für Aufsehen. Die 22-Jährige war von einem Roadtrip mit ihrem Verlobten Brian Laundrie nicht zurückgekehrt – er hingegen schon. Laundrie hüllte sich jedoch in Schweigen über den Verbleib Petitos und verschwand schließlich selbst. Nachdem vor rund einer Woche die Leiche der jungen Frau in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming gefunden wurde, wird nun landesweit nach dem 23-Jährigen, der derzeit als "Person von Interesse" gilt, gefahndet.

Nun will auch der TV-Kopfgeldjäger Duane "Dog" Chapman dabei helfen, den Fall aufzuklären. Laut "New York Post" hat der 68-Jährige versprochen, Brian Laundrie zu finden. Gegenüber der Tageszeitung gab er an, bereits Hunderte von Hinweisen auf seiner Hotline erhalten zu haben. Im Gegensatz zu den Ermittlungsbehörden halte es Chapman für ausgeschlossen, dass Laundrie sich in der Nähe seines Hauses befinde. Trotzdem reiste der TV-Star laut US-Medienberichten am Samstag nach Florida, wo er gegen die Tür von Laundries Eltern gehämmert und nach ihrem Sohn verlangt haben soll.