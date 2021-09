Das große Deutschland-Quiz: Das sind heute die Gäste und Kandidaten

Von der Sächsischen Schweiz bis zum Ruhrpott und vom Ostseestrand bis zum Bodensee gibt es noch viel zu entdecken: Zunächst lief "Das große Deutschland-Quiz", moderiert von ZDF-Neuling Sabine Heinrich, im Vorabend-Programm, doch von Beginn an war die Beförderung zur Samstagabend-Show geplant. Erneut nimmt Heinrich ihre Gäste mit auf eine Quiz-Reise durch die Bundesrepublik, garniert mit Einspielfilmchen, Requisiten und Studio-Aktionen. Egal, ob es um Städte und Regionen, Naturschauplätze, Traditionen oder Persönlichkeiten geht, die zweiköpfigen Promi-Teams aus Nord, Süd, Ost und West müssen unter Beweis stellen, wie viel sie wirklich über das eigene Land wissen. Die Gewinnsumme wird an karitative Zwecke gespendet.

Doch was weiß der eingefleischte Bayer beispielsweise schon über die Traditionen der Ostfriesen? Schauspieler und Komiker Christian Tramitz und Fernsehmoderatorin Andrea Kaiser – beide in München geboren und aufgewachsen – testen ihr Wissen als Team Süd. Der Norden wird hingegen vom Quiz-erprobten Wigald Boning und Schauspieler Oliver Wnuk ("Stromberg") repräsentiert. Während das Schauspiel-Duo Lisa Maria Potthoff und Thomas Heinze für den Osten startet, gehen Kollegin Elena Uhlig und Kollege Henning Baum als Team West ins Rennen. Die Teams treten in der Vorrunde in wechselnden Duellen gegeneinander an, die beiden mit den meisten Siegen sehen sich im großen Finale wieder.