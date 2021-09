Gero Erhardt verstorben: Regisseur und Sohn von Heinz Erhard tot aufgefunden

Nachdem ihn seine Frau am Donnerstag bereits als vermisst gemeldet hatte, gibt es nun traurige Gewissheit für die Familie von Gero Erhardt: Wie die "Bild" berichtete, wurde der Regisseur und Drehbuchautor von seinem Sohn, dem "SOKO Hamburg"-Star Marek Erhardt, tot in seinem Wagen aufgefunden.

Per Ortungsdienst habe Marek Erhardt mithilfe von Polizeibeamten das Handy seines Vaters ausfindig machen können. Der Vermisste wurde kurz darauf tot in seinem Auto auf einem Parkplatz in der Nähe eines Golf-Clubs entdeckt. Derzeit gehe die Polizei von einem natürlichen Tod aus, heißt es in dem Bericht. Gero Erhardt wurde 78 Jahre alt.

1943 in Berlin geboren, war Erhardt viele Jahre als Regisseur, Kameramann, Drehbuchautor und Filmproduzent tätig. Bereits in den 1960er-Jahren war er als Kameraassistent tätig und war unter anderem an der Komödie "Das gewisse Etwas der Frauen", in dem auch sein Vater Heinz Erhardt mitspielte, und dem Krimi "Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn" mit Fritz Wepper beteiligt. Er wirkte im Laufe seiner Karriere an mehreren Rosamunde-Pilcher-Filmen mit und führte bei zahlreichen Episoden der Krimireihe "Der Alte" Regie. In den vergangenen Jahren hatte sich Erhardt aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.