"SOKO Wien": die letzte Staffel mit Stefan Jürgens

Zum Auftakt der neuen Staffel der "SOKO Wien" wird aus dem Museum für Arbeit in Steyr eine handsignierte Erstausgabe des "Kapitals" von Karl Marx geklaut. In wessen Auftrag mag der Dieb gehandelt haben?

Die "SOKO Wien" (in Österreich "SOKO Donau") geht in eine neue Runde: In "Klassenkampf", der 221. Folge des Vorabendkrimis seit 2005, wird im Museum für Arbeit in Steyr aus einer Sonderausstellung eine handsignierte Erstausgabe des "Kapitals" von Karl Marx geklaut. Der nächtliche Einbrecher, ein bulgarischer Malerarbeiter namens Pavlovic, wird im Vorgarten erschlagen aufgefunden. Ein verzwickter Fall für den deutschen Ermittler Carl Ribarski (Stefan Jürgens) und seine Wiener Kollegen, für die bald feststeht, dass der Bulgare ein Auftragstäter war. Wer aber sind die Drahtzieher des Kapital-Verbrechens im Hintergrund?