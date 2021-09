Uma Thurman spricht über Abtreibung als Teenager

Das strenge Abtreibungsgesetz in Texas steht in den USA in der Kritik. Nun hat sich US-Schauspielerin Uma Thurman zu Wort gemeldet und erstmals über ihre eigene Abtreibung gesprochen.

Seit Anfang September gilt in Texas das strengste Abtreibungsgesetz der USA. Die Vorschrift besagt, dass Frauen nicht mehr abtreiben dürfen, sobald ein Herzschlag des Fötus zu hören ist – also etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche. Seither gingen nicht nur Hunderte Frauen zu Demonstrationen auf die Straße. Auch US-Präsident Joe Biden erklärte, das Gesetz verstoße gegen die Verfassung. Nun erhebt eine weitere Prominente ihre Stimme: In einem Kommentar in der "Washington Post" kritisierte Schauspielerin Uma Thurman ("Kill Bill") das Gesetz scharf.