SOKO Wismar - neue Folgen: Mord statt Date

Ermittlerinnen und Ermittler, die auf Datingseiten ihr Glück suchen – auch das ist im deutschen Krimi kein Novum mehr. Gern gesehen – zumindest in Film und Fernsehen – scheint die Tinderei aber sehr wohl zu sein, und so lässt auch der Auftakt der mittlerweile 19. Staffel "SOKO Wismar" den Herrn Kommissar in Sachen Onlinedating unterwegs sein. In der ersten von 28 neuen Folgen des ZDF-Krimiformats, das seit 2004 über 380 ausgestrahlte Fälle anhäufte, endet die Liebessuche allerdings mit einem großen Schrecken: Nicht nur wird Ermittler Lars Pöhlmann (Dominic Boeer) versetzt, nein, er wird auch zu einem Tatort gerufen, an dem er tatsächlich – brutal in ihrer Wohnung ermordet – die Frau findet, die er im Netz kennengelernt hatte. Wismar ist eben klein.