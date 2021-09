Öl. Macht. Geschichte: "Alle 30 Jahre ist das Öl alle. Und dann doch wieder nicht"

Kaum ein Rohstoff hält die Welt(wirtschaft) so sehr in Atem wie das Erdöl. Ein zweiteiliger Film zeichnet den weltweiten Siegeszug des "Schwarzen Goldes" nach.

Es heißt, der russische Präsident Wladimir Putin lässt sich die Information jeden Tag auf einem Blatt Papier in sein Büro reichen. Darauf zu sehen, ist nur eine Zahl. Aber eine ganz Bestimmte, die wohl wichtigste auf diesem Planeten. Bei der Zahl handelt es sich um den jeweiligen Ölpreis. Sein Auf und Ab hält die Welt in Atem. Und das bereits seit mehr als 160 Jahren.

In seinem zweiteiligen Film über den bedeutendsten Schmierstoff der Welt zeichnet Andreas Sawall nicht nur den weltweiten Siegeszug des Erdöls nach. Dieser begann am 27. August 1859. Nahe dem eigentlich unbedeutenden Städtchens Titusville in Pennsylvania gelang es Edwin Laurentine Drake als erstem US-Amerikaner erfolgreich nach Öl zu bohren. Zehn Jahre nach dem Goldrausch begann so in Amerika mit der industriellen Förderung der Öl-Boom.