3. Triell mit guten Quoten beim jungen Publikum

Insgesamt 4,07 Millionen Menschen wollten den Dreikampf zwischen den Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet sowie der Kanzlerkandidatin Baerbock am Sonntagabend sehen. Mehr als die Hälfte, 2,22 Millionen Menschen, verfolgten das Triell bei SAT.1. Bei ProSieben schalteten 1,20 Millionen ein. Kabel Eins zog 650.000 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erlangte ebenfalls SAT.1 mit 12,9 Prozent Marktanteil den höchsten Wert, gefolgt von ProSieben (8,6 Prozent) und Kabel Eins (3,6 Prozent). Mit einem addierten Marktanteil von rund 25 Prozent erzielte die Sendergruppe die Marktführerschaft in der jungen Zielgruppe der 14-49-Jährigen.