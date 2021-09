SOKO Potsdam: 4. Staffel mit neuer Kommissarin

Seit 2018 ermittelt die "SOKO Potsdam" am frühen Abend erfolgreich in der brandenburgischen Hauptstadt und ihrer ländlichen Umgebung. Nun geht das ZDF-Krimiformat mit zehn neuen Episoden in die bereits vierte Staffel – ausgestrahlt im Zweiten, immer montags, um 18 Uhr. Und das samt neuer Ermittlerin: Nach dem Ausstieg von Katrin Jaehne alias Kommissarin Sophie Pohlmann bekommt Luna Kunath (Caroline Erikson) eine neue Kollegin. Tamara Meurer, so der Name der Neuen, gespielt von Anja Pahl, wird gleich ins kalte Wasser geworfen: Die Premierenfolge "Wenn es dunkel wird" wartet mit einem rätselhaften Todesfall auf.