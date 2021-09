Sarah Connor leidet immer wieder unter Panikattacken

"Herz Kraft Werke", so lautet der Titel des aktuellen Albums von Sarah Connor. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung 2019 hat die Sängerin das Album in einer "Special Deluxe Edition" (seit Freitag, 17. September im Handel) neu aufgelegt: Unter den sechs neuen Songs ist auch ihre aktuelle Single "Stark", der vom Umgang mit depressiven Menschen erzählt. Wie nah diese Geschichte an ihrem eigenen Leben dran ist, erzählte die Sängerin bei einem Besuch im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" am Freitag.

"Du bist auch der Erste, mit dem ich überhaupt darüber spreche, über diesen Song", erklärte die 41-Jährige im Gespräch mit Backstage-Redakteur Benedikt Amara. "Ich kann nur sagen: Depressionen und die Bipolarität meiner Gedanken, meines Wesens ist schon etwas, was mich mein ganzes Leben beschäftigt." Sie sei schon mit Menschen aufgewachsen, die damit zu tun haben. Doch Depressionen sind nicht das einzige Leiden, gegen welches Connor seit Jahren ankämpft: Auch Panikattacken begleiten die vierfache Mutter in ihrem Alltag. Die letzte habe sie kurz vor dem Gespräch erlitten: "Ich war gestern Morgen im Wald mit meinen Hunden und habe eine schöne, gepflegte Panikattacke bekommen. Mitten im Wald. Bei Sonnenschein. Ich hatte keine Ahnung, warum."

Die Panikattacke sei inzwischen "wie eine alte Bekannte": "Wie eine Schwester, die dabei ist und wo ich denke: 'OK, es ist jetzt gerade so.'" Sie habe gelernt, damit zu leben, dass es immer wieder zwischendurch passiere: "Es passiert mir auf der Bühne, beim Autofahren, in Situationen, wo ich nicht wegkann, in einer Menschenmenge oder in einer Schlange."