Käthe und ich – Im Schatten des Vaters: Kritik zum ARD-Film

"HALLO!"-Podcast – Folge 7

Peter Maffay – immer geerdet

Mit 20 hatte Peter Maffay seinen ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade: "Du" hieß sein damaliger Hit. Es folgten 19 Nummer-eins-Alben, bis heute hat er über 50 Millionen Tonträger verkauft. In diesen Tagen erscheint sein neues Album "So weit". Zeit für einen Hausbesuch bei Peter Maffay.

