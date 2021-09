TV-Triell: Panne mit Uhr kostete Annalena Baerbock Redezeit

Nach einem Bericht des Portals "Übermedien" sei die Redezeit beim Aufeinandertreffen der drei Anwärter aufs Kanzleramt bis zum Schluss falsch gemessen worden. Hauptleidtragende sei ausgerechnet Baerbock gewesen, die auf den Fehler uneigennützig aufmerksam gemacht hatte. Zwischen ihr und SPD-Kandidat Olaf Scholz lagen laut Berechnungen des Portals am Ende fast vier Minuten Redezeitdifferenz. Dabei hatte Moderator Oliver Köhr im Laufe der Sendung bekannt gegeben: "Uns wurde gesagt, dass die Zeiten wieder stimmen."

Laut Einblendung kam CDU-Chef Armin Laschet am Ende der Live-Debatte auf 26:25 Minuten Redezeit, Olaf Scholz auf 24:39 Minuten, bei Annalena Baerbock 24:25. Die tatsächlichen Rede-Anteile weichen laut "Übermedien" davon jedoch stark ab. So hatte in Wahrheit SPD-Kandidat Scholz die meiste Redezeit mit 25:30 Minuten, gefolgt von Laschet (24:14) und Baerbock, die summiert nur 21:37 Minuten sprach.