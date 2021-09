"ProSieben-Bundestagswahl-Show": Louis Klamroth trifft Olaf Scholz

In den Umfragen liegt Olaf Scholz derzeit vorne, aber wie gut passt der SPD-Kanzlerkandidat in eine Show? "Wir bringen Politik auf die große Bühne", kündigt Louis Klamroth an.

"Wir bringen Politik auf die große Bühne", kündigte Klamroth das Primetime-Liveformat an. Dabei wolle man sowohl in die Tiefe als auch in die Breite gehen. Es gehe darum, "Politik um 20.15 Uhr für die breite Masse zu erzählen". Politik sei manchmal trocken und hart – und die Frage laute: "Wie schafft man es, das über lange Strecke interessant zu halten?" Das Rezept besteht aus einem persönlichen Zugang zu den Kandidaten, der Frage nach ihrer Vision und anschließender Diskussion, in der auch das Publikum zu Wort kommen soll.