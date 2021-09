Late Night Berlin: neue Folgen mit Klaas Heufer-Umlauf

Er scheint seine Nische gefunden zu haben: Klaas Heufer-Umlauf geht mit seiner Show "Late Night Berlin" in die mittlerweile achte Staffel. Seit 2018 lädt der Entertainer Prominente aus Unterhaltung, Politik und Sport ins Studio; von Luisa Neubauer bis H.P. Baxxter beehrten in der Frühjahrsausgabe 2021 unterschiedlichste Gäste die Sendung aus dem Studio in Berlin-Adlershof. Auch im Herbst lässt der 37-Jährige in 13 neuen Folgen immer dienstags spätabends die wichtigsten Nachrichten und Ereignisse ironisch Revue passieren und bekannte Musikacts ihre neuen Alben präsentieren, wie immer begleitet von Sidekick Jakob Lundt.