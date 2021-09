GZSZ-Traumpaar Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow wieder vereint

In dem Spin-off "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst", das sich dem von Fehlow gespielten Leon Moreno widmet, spielt auch Sideropoulos mit. "Das Leben schreibt oft die verrücktesten Geschichten: Ich freue mich wahnsinnig, nach 10 Jahren endlich wieder mit Daniel Fehlow aka Leon Moreno vor der Kamera zu stehen", sagt die Schauspielerin. Aus ihrer Rolle macht RTL aber noch ein Geheimnis ...

Als Geschäftsfrau Verena Koch war Susan Sideropoulos von Februar 2001 bis August 2011 in der Daily zu sehen. In ihrer GZSZ-Rolle war sie mit Leon Moreno verheiratet. Ein gemeinsames Kind krönte ihre Liebe. Doch bei einem schrecklichen Auto-Unfall verunglückte Verena Koch tödlich. Ob Susan in dem GZSZ-Spin-off als tote Verena zurückkehren wird oder in einer anderen Rolle, verrät RTL noch nicht.