Zervakis & Opdenhövel: Geht das Konzept bei ProSieben auf?

Auch sonst will die Show neue Wege bestreiten und verschiedene Formate mixen: Aktuelle Nachrichten, beispielsweise zur Bundestagswahl, sollen laut Sender ebenso im Zentrum stehen wie zeitlosere Themen, etwa die Folgen des Klimawandels. Zur Einschätzung werden Expertinnen und Experten herangezogen, auch Betroffene und Verantwortliche will man zu Wort kommen lassen. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen eingebunden werden.

Bislang ungewohntes Terrain für das absichtlich gewagt zusammengestellte Moderationsduo: "Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen", sagt Linda Zervakis: "Während ich bislang meist nur über traurige und tragische Meldungen berichten musste, wollen Matthias und ich in 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' Menschen informieren, Themen mit Gästen vertiefen und die Zuschauer:innen unterhalten. Hier kann ich alles einbringen, was mir vor der Kamera Spaß macht." Auch Matthias Opdenhövel freut sich, "dass wir die komplette Palette an Themen bedienen können: Wir können spannende, lustige oder nachhaltige Geschichten erzählen". Ob die beiden zum neuen Infotainment-Traumpaar taugen, wird sich zeigen.