Zu gewinnen: Bülent Ceylans Hörbuch "Ankommen"

In seinem Hörbuch "Ankommen" erzählt Bülent Ceylan zum ersten Mal von seinem Aufwachsen in Mannheim, spricht über die Bedeutung von Vielfalt und Identität, Heimat und den Wert der Familie. prisma verlost fünf Hörbücher.

Über seinen Weg vom Kind türkischer Einwanderer in Mannheim zum erfolgreichen Comedy-Star erzählt Bülent Ceylan in seinem Buch "Ankommen". "Das Buch, das ich geschrieben habe, ist nicht so wie man sich vielleicht vorstellt: 'Aha, Komiker schreibt ein Witzebuch!' Nein, dafür ist ja die Bühne da oder Fernsehen oder wo auch immer, wo die Leute sich dann einfach amüsieren können", erklärt er. "Das gibt es natürlich auch im Buch, da gibt es natürlich auch witzige Geschichten, das ist klar! Aber es ist ein sehr, sehr emotionales Buch, weil es autobiografisch ist und weil ich alles mögliche erlebt habe in meinem Leben."