Kelly Family dreht eigene Doku-Soap für RTLZWEI

Gute Nachrichten für Kelly-Fans: In einer Dokusoap gibt die Musiker-Familie private Einblicke. "Wir hatten wegen der Corona-Pandemie sehr viel Zeit zum Nachdenken", sagt Patricia Kelly.

Nach den "Geissens" und den "Wollnys" hat sich RTLZWEI nun die nächste Großfamilie geschnappt: Wie der Sender am Freitag bekannt gab, soll nun die Kelly Family eine eigene Doku Soap bekommen. Ausgestrahlt werden soll die Show 2022. In Insgesamt vier Folgen dürfen Fans die Band exklusiv "bei der Erinnerungsreise im Kultbus" begleiten und "die bedeutendsten Orte der Familie kennenlernen", heißt es auf der Homepage von RTLZWEI.

Auch die Kellys selbst haben die frohe Kunde bereits verkündet. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Gruppe schreibt die Familie: "Seit einiger Zeit sind wir schon wieder fleißig und bereiten viele tolle Dinge vor, die wir mit euch erleben möchten." Man wolle nicht zu viel verraten, aber freue sich auf die Primetime-Doku, "in der wir mit unserem alten Doppeldeckerbus, aber auch mit dem legendären Hausboot der Kelly Family, der Sean O'Kelley, die für die Kelly Family prägenden Plätze in Europa besuchen und euch zeigen". Zudem dürften sich Fans – unabhängig von der Sendung – schon bald auf neue Musik und weitere Projekte freuen.

In einem Interview mit RTL erklärte Patricia Kelly, wie es zu der Zusammenarbeit mit RTLZWEI kam. "Wir hatten wegen der Corona-Pandemie sehr viel Zeit zum Nachdenken und dann kamen wir auf die Idee, dass wir unsere Geschichte vielleicht noch einmal erleben möchten", so die 51-Jährige. Martin Blickhan, Leiter Consumer PR bei RTLZWEI, erklärte gegenüber "Bild", die Sendung werde die Familie "auf einer emotionalen Reise zu vergangenen und künftigen Stationen ihrer Karriere begleiten". Laut "Bild" sollen in der Show auch die verstorbenen Familienmitglieder Barby, Barbara Ann und Dan Kelly geehrt werden.