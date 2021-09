Jennifer Lawrence ist schwanger

In der Vergangenheit war die 28-Jährige mit ihrem Kollegen Nicholas Hoult, den sie 2011 bei den Dreharbeiten zu "X-Men: Erste Entscheidung" kennenlernte, liiert. Nach drei gemeinsamen Jahren zerbrach die Beziehung. Darauf folgte eine Liaison mit Coldplay-Sänger Chris Martin, die allerdings nur wenige Monate andauerte. Und auch Regisseur Darren Aronofsky, mit dem Lawrence 2016 den Film "Mother!" drehte, blieb nur ein Jahr an ihrer Seite. In Cooke Maroney scheint die preisgekrönte Schauspielerin nun endlich den Richtigen gefunden zu haben.

Auch beruflich läuft es rund für die US-Amerikanerin: Erst am Mittwoch veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer für Lawrence' neuen Film "Don't Look Up", in dem der Hollywood-Star an der Seite von Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Meryl Streep und Cate Blanchett zu sehen ist. In dem Drama, das am 24. Dezember bei Netflix erscheinen soll, spielt Lawrence die Astronomie-Studentin Kate Dibiasky, die gemeinsam mit ihrem Professor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) einen Kometen in der Umlaufbahn des Sonnensystems ausfindig macht. Einziges Problem an der sensationellen Entdeckung: Der Himmelskörper von der Größe des Mount Everest steuert direkt auf die Erde zu.