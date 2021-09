Natalia Avelon zeigt sich nackt im "Playboy" und kritisiert Doppelmoral

Auch im Jahr 2021 herrschen nach Meinung von Natalia Avelon weiterhin sexuelle Tabus. Mit ihren Nacktfotos für die Oktober-Ausgabe des Männermagazins "Playboy" möchte die Schauspielerin und Musikerin ein Zeichen dagegen setzen und prangert zudem die Doppelmoral an, die dem Thema immer noch anhaftet. "Nacktheit ist für mich nichts Irritierendes, Perverses oder Einschüchterndes", stellt die 41-Jährige klar. "Ganz im Gegenteil. Es ist in meinen Augen die purste, natürlichste und ehrlichste Form unseres Daseins", so Avelon, die in Polen geboren wurde, im "Playboy"-Interview.