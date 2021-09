Cardi B ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Ihren Fans verkündete die US-Rapperin die freudige Nachricht per Schnappschuss direkt aus dem Krankenhaus: Cardi B ist erneut Mutter geworden. Auf Instagram teilte die Musikerin und TV-Persönlichkeit ein Foto mit ihren über 100 Millionen Followern, auf dem sie und ihr Ehemann Offset mit dem Neugeborenen im Hospital zu sehen ist.

Die beiden Eltern blicken behutsam auf ihr zweites Baby, das im Arm der 28-Jährigen liegt und in eine blaue Decke gehüllt ist. In der zugehörigen Caption ist das Geburtsdatum des Familienzuwachses – in amerikanischer Schreibweise – vermerkt: 9/4/21 – Samstag, 4. September 2021.