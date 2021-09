Impfstatus-Abfrage: Helge Braun erklärt Maßnahme im ZDF-Morgenmagazin

Wer in Kitas, Schulen und Pflegeheimen arbeitet, muss künftig dem Arbeitgeber seinen Impfstatus mitteilen. Was sich die Regierung von der Auskunftspflicht verspricht, hat Helge Braun nun im ZDF-Moma erklärt.

Nun ist die Auskunftspflicht also beschlossene Sache: Union und SPD haben sich darauf geeinigt, dass Arbeitgeber in den Bereichen Kitas, Schulen und Pflegeheimen künftig den Impfstatus ihrer Angestellten abfragen dürfen. Kanzleramtsminister Helge Braun erklärte am Montag im ZDF-"Morgenmagazin", was die Regierung zu diesem Schritt bewogen hat. Im Interview mit Dunja Hayali sagte er: "Wir schauen mit einer gewissen Sorge auf den Herbst in Schulen und Kindergärten. Deshalb ist es auch da wichtig, dass man weiß: Sind die Erzieher, sind die Lehrer geimpft?"