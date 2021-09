Deutschland - Armenien: RTL überträgt zweites Spiel von Hansi Flick als Bundestrainer

Taktikdefizite, fehlende Mentalität und teils desaströse Leistungen bei den Turnieren: Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist in den letzten Jahren nicht nur Spielkultur, sondern auch der Glanz früherer Jahre abhandengekommen. Nach dem WM-Aus 2018 in der Gruppenphase und dem frühen K.O. im EM-Achtelfinale 2020 nahm Jogi Löw nach 15 Jahren den Hut als Nationaltrainer. Der neue starke Mann an Bord heißt Hansi Flick. Zuletzt holte er beim FC Bayern München sieben Titel in nur 19 Monaten und soll nun auch als DFB-Trainer Begeisterung entfachen.