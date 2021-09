Laura Winter ist die neue Moderatorin bei Sky Sport News

Erstmals zu sehen sein wird die 27-jährige Hessin am Dienstag, 12. Oktober ab 9.00 Uhr im Frühreport. Zuletzt moderierte Laura Winter seit Anfang 2020 bei Radio Hamburg, seit gut einem Jahr die Radio Hamburg Morning-Show. Bis dahin war sie seit 2017 als Moderatorin und Redakteurin für Radio Energy in Stuttgart, 104.6 RTL in Berlin sowie Hit Radio N1 in Nürnberg tätig. Davor absolvierte Laura Winter ein Volontariat als Hörfunkjournalistin bei Antenne Frankfurt, in dessen Rahmen sie unter anderem über die Eintracht und den FSV im Fußball, die Skyliners im Basketball und die Löwen im Eishockey berichtete. Parallel dazu schloss sie ein Fernstudium in Sportmanagement ab.