Hitlerbärtchen-Schatten? Jan Böhmermann parodiert "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt

Nach fast vier Monaten Sommerpause kehrt am Freitag das "ZDF Magazin Royale" (23.10 Uhr, ZDF) zurück. Bereits am Dienstag kündigte Jan Böhmermann das Comeback seiner Show an – und das in gewohnt bissiger Manier. In einem rund dreiminütigen YouTube-Video schlüpft der Satiriker dafür in die Rolle von "Ulf Böhmermann", dem vermeintlichen "Chefredakteur" des Magazins.