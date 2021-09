Olympia-Attentat von München 1972: Sky zeigt Doku zum Jubiläum

Es sollte ein sportliches Fest des Friedens und der Völkerverständigung werden, doch es endete mit einer Tragödie: Bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München rückte das Sportliche in den Hintergrund, nachdem palästinensische Attentäter das Olympische Dorf besetzt und israelische Sportler in ihre Gewalt gebracht hatten. Am Ende kamen elf Geiseln ums Leben, ein Polizist und fünf Geiselnehmer starben bei einem missglückten Befreiungsversuch am Flugplatz von Fürstenfeldbruck. Eine Sky-Dokumentation erinnert zum 50. Jahrestag im kommenden Jahr an das tragische Ereignis. Nun sind die Dreharbeiten für die 90-minütige Doku angelaufen.