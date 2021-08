Ungeküsst – Wenn die Liebe warten lässt: einfühlsame ZDF-Reportage

"We're absolute beginners, with eyes completely open but nervous all the same", sang David Bowie im Jahr 1986. Übersetzt heißt das in etwa: "Wir sind absolute Anfänger, mit weit offenen Augen, aber trotzdem nervös." Bowies Song, "Absolute Beginners", war ein riesiger Erfolg und stürmte im Handumdrehen die deutschen, britischen und US-amerikanischen Charts. Rund zehn Jahre später, in den 90er-Jahren, gewann der Begriff der "absoluten Anfänger" hierzulande erneut an Bedeutung. Über 20, ungeküsst, keinerlei Beziehungserfahrungen: Auf wen diese Beschreibung zutrifft, der bezeichnet sich in Deutschland selbst oft als "Absolute Beginner".