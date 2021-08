Kevin Spacey dreht erstmals wieder in den USA

In Hollywood geschasst, aber wieder vor der Kamera aktiv: Kevin Spacey arbeitet offenbar wieder. Nach Missbrauchsvorwürfen möchte ihn im großen Filmgeschäft niemand mehr einstellen, allerdings wurde der US-Schauspieler nun offenbar am Set einer Kleinst-Produktion gesichtet.

Der US-Seite "TMZ" sollen Bilder vorliegen, die den 62-Jährigen beim Dreh des Films "Peter Five Eight" zeigen. Demnach stammen die Aufnahmen aus dem Norden Kaliforniens. Es wären Spaceys erste Dreharbeiten in den USA nach den schweren Vorwürfen sexueller Übergriffe.

Ein Comeback in Hollywood scheint aktuell jedoch weiterhin undenkbar. "Peter Five Eigth" ist lediglich eine kleine Produktion. Das Drehbuch stammt von Michael Zaiko Hall, der auch auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Der Regisseur war sonst in erster Linie für visuelle Effekte – unter anderem in "Cars 3" und Pacific Rim" – zuständig. Kevin Spacey ist der einzige große Schauspielername in seinem Film.

Dennoch ist es nicht der erste Schauspiel-Job für den "House of Cards"-Star nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Bereits im Juni wurde publik, dass der zweifache Oscar-Preisträger Spacey für den italienischen Film "L'uomo che disegnò Dio" – zu Deutsch: "Der Mann, der Gott malte – vor der Kamera stehen soll. Im Werk von Western-Legende Franco Nero ("Django") spielt er einen skrupellosen Detektiv, der mit allen Mitteln bekannt werden will. In Turin wurde Spacey beobachtet, wo er gemeinsam mit Co-Star Robert Davi ein Café besuchte.

2017 hatte sich Kevin Spacey nach mehreren Ermittlungen aufgrund sexueller Übergriffe aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aus Ridley Scotts Film "Alles Geld der Welt" wurde er herausgeschnitten, Christopher Plummer übernahm seine Rolle. Auch "House of Cards" endete ohne seinen Star, Netflix kündigte die Zusammenarbeit zur preisgekrönten Polit-Serie auf.