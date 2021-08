RTL-Triell: In der Analyse-Show lief der Stream während der Werbepause weiter

Was passiert eigentlich während der Werbepause? RTL bot seinen Zuschauern im Online-Stream einen unfreiwilligen Einblick.

In der linearen Ausstrahlung lief alles wie geplant: Im Anschluss an das Kanzler-"Triell" zwischen Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (Union) und Olaf Scholz (SPD) zeigte RTL "Das Triell: Die Analyse – Talkrunde mit prominenten Gästen", in welchem die Auftritte der Kanzlerkandidatin und der beiden Kanzlerkandidaten analysiert werden sollten.

Wer die Sendung, in der unter anderem Günther Jauch und "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse zu Gast waren, allerdings per Stream am Rechner oder auf dem Tablet oder Smartphone verfolgte, wurde Zeuge eines Fauxpas – und erhaschte unfreiwillig einen Blick hinter die Kulissen des Polit-Talks. Denn während alle Gäste davon ausgingen, sie würden sich in der Werbepause befinden, lief der Stream einfach weiter.

So bekam das Online-Publikum mit, was es üblicherweise nicht mitkriegen sollte. Nicht nur, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen bekamen, wie zwei Maskenbildnerinnen wieder Frauke Ludowigs Kostüm richteten, sie hörten auch Günther Jauch durchs Studio rufen: "Haben Sie die Zahlen, Herr Blome. Schön vorher sagen, dass wir auch was wissen", forderte der TV-Moderator in Richtung Nikolaus Blome, dem Chef des RTL-Politik-Ressorts.

Motsi Mabuse fühlte sich "bekloppt" und "nicht wohl" Besonders stach jedoch ein Dialog von Motsi Mabuse heraus, den die Entertainerin mit einer nicht zu identifizierenden Person führte – offenbar direkt neben einem Aufnahmegerät. Kurz zuvor stand Mabuse auf und lief zielstrebig aus dem Bild. "Ich fühle mich so bekloppt", erklärte Mabuse klar und deutlich. Auf Nachfrage des Gegenübers erkläuterte die Tänzerin: "Ja? Ich fühle mich nicht wohl."

Auf Twitter sorgte diese Wortwahl für Aufregung. Manche Zuschauerinnen und Zuschauer gerieten in Sorge und fragten sich, was genau Motsi Mabuse damit meinte. Dies allerdings wird angesichts des Ausschnitts nicht ersichtlich und ist bisher auch nicht aufgeklärt.

In der Runde saßen neben Jauch, Mabuse und Blome auch Autorin und Podcasterin Louisa Dellert und Kolumnist Micky Beisenherz.