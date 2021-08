Wahlkampf undercover (ARD): So skrupellos ist der Wahlkampf im Netz

Am 23. Juni 2016 stimmten etwa 17,4 Millionen Menschen (und somit 51,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler) in Großbritannien und Nordirland für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Der Wahlkampf, der dem Brexit-Referendum voranging, war geprägt von einer Flut von Falschinformationen und Hetzkampagnen. Auch in den USA zeichnete sich der Wahlkampf vor den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 vor allem durch Fake-News aus, die meist zum Ziel hatten, die Kontrahentinnen und Kontrahenten Donald Trumps mit nachweislich unwahren Anschuldigungen zu diffamieren. Ist das die Politik des 21. Jahrhunderts? Wie skrupellos ist Wahlkampf im Jahr 2021, auch hierzulande?