Hirschhausens Quiz des Menschen: Welche Gäste sind heute dabei?

Es ist das Grundrauschen, das nie nachlässt: Verkehrsgeräusche, Fluglärm, Kinderlachen, aber sogar Vogel-Zwischern. Wenn man ehrlich ist: So richtig ruhig wird es nie – weder in den großen Städten noch auf dem Land. Die ARD-Familienshow "Hirschhausens Quiz des Menschens" verursacht zwar auch fröhlichen Lärm, thematisiert aber diesmal selbst unter anderem die Dauerbelastung durch Dauerbeschallung. Und Moderator Eckart von Hirschhausen zeigt natürlich Auswege auf. So lässt er diesmal untersuchen, wie sich absolute Ruhe auf den Organismus auswirkt. Dafür begibt sich die Schauspielerin Janine Kunze an Düsseldorfs stillsten Ort – den schallisolierten Raum der Hochschule. Ein bewegendes Erlebnis für die viel beschäftigte Mutter dreier Kinder. Eigentlich steht Janine Kunze ja immer unter Strom.