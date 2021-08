Charlie Watts gestorben: ARTE ändert Programm und zeigt Konzert und Doku

Nach dem Tod von Charlie Watts ändert ARTE sein Programm am Freitagabend. Der Sender zeigt den Mitschnitt eines Live-Konzerts der Rolling Stones und einen Dokumentarfilm. Watts, der Schlagzeuger der legendären britischen Band, war am 24. August verstorben. Er wurde 80 Jahre alt.

Am Freitag, 27. August 2021, sind das einmalige Konzert der Rolling Stones im Fonda Theatre anlässlich der Wiederveröffentlichung des Albums Sticky Fingers im Jahr 2015 sowie Brett Morgans Dokumentarfilm "The Rolling Stones - Crossfire Hurricane" bei ARTE zu sehen. Der Film entstand 2012 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Rockband.

23.35 Uhr: The Rolling Stones: Sticky Fingers - Live at the Fonda Theatre

Konzert, Regie: Paul Dugdale, Produktion: Eagle Rock Entertainment, USA 2015, 87 Min.

bereits online auf arte.tv bis 1. Oktober 2021

Die Sendungen "Classic Albums: Tears for Fears - Songs From The Big Chair", "Jeanne Added - Both Sides", "GUTS & Matt Gresham - Reeperbahn Festival 2018" und "Stadt Land Kunst" entfallen.