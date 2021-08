jerks: Diese Szene war Christian Ulmen und Fahri Yardim zu krass

In der TV-Comedy-Serie "jerks." laden Christian Ulmen und Fahri Yardim die Zuschauer zur Fremdscham ein und brechen dabei so manches Tabu. Doch selbst bei "jerks." gibt es Grenzen, wie die beiden Schauspieler zum Start der vierten Staffel jetzt im prisma-Podcast "Hallo!" verraten haben. So schaffte es in der Vergangenheit eine Szene doch nicht in die Serie, weil die Bedenken am Ende zu groß waren.

"Fahri war lange dafür, aber wir haben uns am Set dazu entschieden, es nicht zu machen", erklärte Christian Ulmen im Gespräch mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun. In besagter Szene ging es um eine akute Durchfallattacke von Christians Figur und eine israelische Flagge, die aus Versehen als Klopapierersatz missbraucht wurde. Die Komik liege zwar in der Peinlichkeit für seine Figur, "nichtsdestotrotz war uns dieses Bild, dass die israelische Fahne mit Kot beschmiert wird, zu ätzend", sagt Christian Ulmen zu der Szene aus Staffel 3.

Aus dem jüdischen Fest wurde in der Serie ein individuelles Familienfest und aus der israelischen Flagge eine Familienflagge. "Das war das einzige Mal, dass wir eine Idee verworfen haben aus Angst davor, zu viele Gefühle zu verletzen", so Ulmen. "Mir war das im Eifer des Gefechts zu feige, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass sich da vernünftigere Kräfte durchgesetzt haben", sagt Fahri Yardim im prisma-Podcast "Hallo! ".

"Jeder Witz geht immer auf Kosten von jemandem", so Ulmen. "Und es ist immer auch irgendjemand beleidigt. Wenn man darauf jedes Mal Rücksicht nehmen würde, würde man keine Witze mehr erzählen können. Aber die Vorstellung, dass es irgendwo aus dem Kontext gerissen heißt, in der Serie 'jerks.' werde die Israel-Fahne mit Kot beschmiert gehisst, das war mir too much."

Welche Grenzen Christian und Fahri in der 4. Staffel von "jerks." überschreiten, ist ab dem 26. August bei Streaming-Anbieter Joyn PLUS+ zu sehen.