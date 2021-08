Das Supertalent 2021 - Jury: Lukas Podolski muss wegen Corona absagen

Der Ausflug ins Showbusiness ist für Lukas Podolski schneller als geplant vorerst wieder beendet. Der Fußball-Profi hat sich mit Covid-19 infiziert und fällt deshalb als "Supertalent"-Juror aus.

Schlechte Nachrichten für Lukas Podolski und RTL: Der Fußball-Weltmeister von 2014 hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Poldi" befindet sich in Quarantäne, die Aufzeichnungen der Jury-Castings müssen ohne ihn stattfinden. In einem RTL-Video gab Podolski an, keine Symptome zu haben. Dass er jetzt für das "Supertalent" ausfalle, sei sehr bitter. "Ich habe mich sehr darauf gefreut und hatte viel Spaß", so Podolski.

Seinen ersten Arbeitstag als "Supertalent"-Juror hatte Podolski schon hinter sich, doch den Rest wird er verpassen, denn die Staffel wird innerhalb von nur zwei Wochen gedreht. Wie RTL mitteilte, wird die Produktion mit Gast-Juroren weitergeführt.

Und es kommt noch dicker für RTL, denn auch Chantal Janzen wurde am Mittwoch positiv getestet. Ein weiterer Test am Donnerstag fiel zwar negativ aus, dennoch ist auch sie erst einmal in Quarantäne. "Weil Gesundheit für mich immer an erster Stelle steht und ich absolut kein Risiko eingehen will, weder für mich noch für andere, haben wir trotz meines letzten negativen Tests entschieden, noch eine weitere intensivere Laboruntersuchung abzuwarten. Ich habe keine Symptome, bin vollständig geimpft und habe Tante Conny Covid bereits im vergangenen Jahr gehabt."

Für sie könnte es je nach Ergebnis der Laboruntersuchungen in den nächsten Tagen bei "Das Supertalent" weitergehen. Die Aufzeichnungen zu "Das Supertalent" werden fortgesetzt, Chris Tall und Lola Weippert moderieren die Talentshow. Neben Michael Michalsky saßen am Donnerstag bei der Aufzeichnung die Ehrlich Brothers, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti in der Jury.