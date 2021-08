Kanye West will seinen Namen offiziell ändern lassen

Kanye West will nicht mehr Kanye West heißen. Bei Twitter hatte er schon vor Jahren seinen Künstlernamen "YE" eingeführt, den er nun auch als seinen offiziellen Namen beantragen möchte.

Kanye West ist immer wieder für eine Überraschung gut. Als er 2019 verkündete, bei der US-Präsidentschaftswahl antreten zu wollen, äußerte er den Gedanken, seinen Namen dafür in "Christian Genius Billionaire Kanye West" (zu Deutsch: christliches Milliardär-Genie Kanye West) ändern zu lassen. Nun hat sich der Rapper wohl für einen anderen Titel entschieden: Laut US-Medienberichten soll er beantragt haben, dass sein bürgerlicher Name Kanye Omari West offiziell in "Ye" geändert wird.