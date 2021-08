Sarah Engels begeistert ihre Fans mit Schwangerschafts-Foto

Hüllenlos liegt Sarah Engels in einer sexy Pose in einem leicht durchsichtigen weißen Akrobatiktuch. Ihr rechter Arm zeigt locker gen Boden, während sie sich mit der linken Hand durch ihr langes Haar streicht. Ihre Haut wird gerade so von einem dickeren Teil Stoff bedeckt, der Babybauch ist jedoch deutlich zu erkennen. "Schwangerschaft verleiht dem Schönheitsbegriff eine neue Bedeutung", schreibt die bald zweifache Mutter zu dem Foto auf Englisch. "Das Gefühl, eine kleine Seele in sich zu tragen, ist großartig. Ich bin stolz, Mutter zu sein."