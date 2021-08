"Modern Family"-Schauspieler Eric Stonestreet ist verlobt

Laut dem US-Branchenmagazin "PEOPLE" lernte Stonestreet die Kinderkrankenschwester im Jahr 2016 bei einem Charity-Event in Kansas City kennen. Dass sich das Paar nun nach mehrjähriger Beziehung verlobt hat, sorgte bei den rund zwei Millionen Instagram-Followern des Serien-Stars für Entzücken. Auch zahlreiche Prominente gratulierten zur Verlobung, darunter Gwyneth Paltrow, Manolo Vergara (Sohn von "Modern Family"-Kollegin Sofia Vergara) und Rico Rodriguez, der in der Erfolgsserie als "Manny Delgado" vor der Kamera stand. "WOOOO! Glückwunsch, Jesse!", schrieb Stonestreets Co-Star in seinem Kommentar – ein Witz in Richtung Co-Star Jesse Tyler Ferguson, der bei "Modern Family" Camerons Ehemann Mitchell spielte.