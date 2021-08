"The Handmaid's Tale - Der Report der Magd". Staffel 4 läuft auf MagentaTV

Show bei VOX

So geht es in Staffel 10 bei "Die Höhle der Löwen" weiter

"Die Höhle der Löwen" geht im September 2021 bereits in die zehnte Staffel. Auf acht neue Folgen können sich die Zuschauer freuen. Dazu könnte es einen absoluten Rekord in der bisherigen "DHDL"-Geschichte geben. Weiterhin läuft die Show am Montagabend um 20.15 Uhr auf VOX, los geht es am 6. September.

MEHR