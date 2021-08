Frühling – Sand unter den Füßen: Dem "letzten" Film folgten viele weitere im ZDF

"Letzter Teil der Herzkino-Reihe", verkündete das ZDF 2019 etwas zweideutig zu "Sand unter den Füßen", dem 22. Film mit Simone Thomalla als emsige Dorfhelferin. Sollte es tatsächlich das Ende der beliebten Herzschmerz-Reihe sein, die sich mit fast 20 Prozent Marktanteil erstaunlich wacker gegen den sonntäglichen "Tatort" schlug? Natürlich nicht: Neun neue Filme sind in den vergangenen zwei Jahren entstanden, mindestens drei weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Bis es soweit ist, wiederholt das ZDF nun "Sand unter den Füßen".

Während sich Mark dann um die Pferdefamilie kümmert, sorgt sich Katja um die Kinderärztin Dr. Schneiderhahn (Caroline Ebner), deren Mutter Elisa (Grit Boettcher) an einem unheilbaren Tumor leidet. Ihr sehnlichster Wunsch ist eine letzte Reise ans Meer, nach Sylt in den äußersten deutschen Norden. Doch weil diese Reise zu beschwerlich ist, reisen Katja, die Ärztin und Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) einfach mit ihr nach Italien – es ist nur der halbe Weg, und Sand gibt es in Italien auch.