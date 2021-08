"Escape Room"-Star Logan Miller: "Wir werden ständig beobachtet"

Der Schauspieler, der in der Vergangenheit bereits in Filmen wie "Love, Simon" (2018) oder "Prey" (2019) brillierte, sieht im zweiten Teil von "Escape Room" viele Verbindungen und Gemeinsamkeiten zu unserer heutigen Welt. Der 29-Jährige erklärte im Interview mit prisma: "Vor allem im Zeitalter von Social Media werden wir doch ständig und überall beobachtet. Es ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ich bekomme zum Beispiel ständig Werbung, bei der ich merke, dass sie extra für mich zugeschnitten ist. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich an sich ein ziemlich langweiliger Typ bin." Der Schauspieler fügte lachend hinzu: "Wenn mich jemand unbedingt auf der Toilette beobachten will, dann ist er herzlich eingeladen."