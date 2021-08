Deine besten Jahre: Kritik zum Film bei ARTE

An ihrem 26. Geburtstag wird die Kunstbuch-Herausgeberin und Verlegersgattin Vera Kemp (Martina Gedeck) mit der Aussage einer Unbekannten konfrontiert, dass diese die Geliebte ihres Mannes sei. Vera, die nun ihre Umwelt mit anderen Augen sieht, beginnt um ihren Mann (Tobias Moretti) zu kämpfen, will ein zweites Kind von ihm und noch einmal Flitterwochen machen. Außerdem versucht sie – genauso wie ihr Mann – die geplante Umwandlung des Familienunternehmens in eine Aktiengesellschaft zu verhindern. Doch dann kommen bei einem Autounfall Mann und Sohn ums Leben. Vera scheint psychisch am Ende, nimmt aber endlich doch den Kampf gegen ihre geldgierigen Gegner, insbesondere ihre scheinheilige Schwiegermutter (Carla Hagen), auf.