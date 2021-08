Scarlett Johansson hat ihr zweites Baby bekommen

Es ist eine besondere Überraschung: Scarlett Johansson ist erneut Mutter geworden! Dies hat ihr Manager Marcel Pariseau gegenüber "People" bestätigt. Inzwischen hat sich auch der stolze Vater, der Comedian Colin Jost, zu Wort gemeldet. Auf seinem Instagram-Account teilte der 39-Jährige in betont nüchternem Ton die freudige Botschaft: "Ok, ok, wir haben ein Baby bekommen. Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr." Weiter bat er: "Der Schutz der Privatsphäre wäre sehr zu begrüßen."