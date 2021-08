Sankt Maik: Letzte Staffel der Serie läuft bei RTL

Der falsche Pfarrer auf Abschiedstour: Bei RTL läuft ab 19. August die letzte Staffel der Serie. Die Einschaltquoten hatten zuletzt geschwächelt.

Sankt Maik Serie • 19.08.2021 • 20:15 Uhr

Es war die Paraderolle für Daniel Donskoy: Anfang 2018 schlüpfte der Schauspieler, der in Berlin und London wohnt, erstmals in die Rolle des Kleinkriminellen Maik, der durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zum Pfarrer der fiktiven Gemeinde Läuterberg wurde. Über zwei Staffeln kämpfte sich Maik durch seinen Alltag, brachte Gangster zur Strecke und verliebte sich in die Polizistin Eva (Bettina Burchard) – mit unglücklichem Ende. Nun, mehr als zwei Jahre nach der bislang letzten Folge, zeigt RTL die Finalstaffel "Sankt Maik". Acht Folgen, verteilt auf zwei aufeinanderfolgende Donnerstage, sorgen wie gewohnt für spannende, bisweilen skurrile Unterhaltung.

Gegen Ende der letzten Staffel – wir erinnern uns – stand Eva kurz davor, Maiks wahre Identität aufzudecken. Die dritte Staffel führt den falschen Pfarrer deshalb geradewegs ins Gefängnis. Doch Maik bleibt nicht lange hinter schwedischen Gardinen: Seine alte Freundin Katja (Karolina Lodyga) verspricht, ihn rauszuboxen. Im Gegenzug schuldet Maik ihr jedoch einen Gefallen: Katja will ein Drogenimperium in Läuterberg aufbauen, und Maik soll ihr dabei helfen. Der Geläuterte will jedoch ein für alle Mal raus aus den kriminellen Machenschaften. Zähneknirschend verbündet er sich sogar mit Eva. Und als wäre das nicht Strafe genug, klopft auch noch der aufdringliche neue Kaplan Emanuel (Roland Wolf) an Maiks Kirchentür ...

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

2018 begeisterte der Newcomer Donskoy mit seiner Performance Publikum wie Kritiker gleichermaßen: RTL durfte sich über solide 13,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe freuen. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel war hingegen weniger erfolgreich: Durchschnittlich 5,8 Prozent erreichte "Sankt Maik" 2019 beim Gesamtpublikum, nur noch 10,6 Prozent waren es bei den Jüngeren.

Dem Hauptdarsteller Donskoy hat das Engagement dennoch nicht geschadet: 2018 wurde er für seine Rolle als "Bester Hauptdarsteller" beim Bayerischen Fernsehpreis nominiert. In den Folgejahren war der inzwischen 31-Jährige mehrmals im "Tatort" sowie in "Bibi & Tina – Die Serie" auf Amazon Prime zu sehen. Auf internationaler Bühne spielte Donskoy, der akzentfrei Deutsch, Russisch, Hebräisch und Englisch spricht und sich auch als Musiker verdingt, zuletzt in der Netflix-Serie "The Crown" die Rolle James Hewitt, des Geliebten von Prinzessin Diana. Außerdem ist er als Gastgeber und Moderator der YouTube- und Mediathek-Talkshow "Freitagnacht Jews – Schabbat mit Daniel Donskoy" des WDR über junges jüdisches Leben in Deutschland tätig.

Sankt Maik – Do. 19.08. – RTL: 20.15 Uhr