Jens Spahn: Jeder Ungeimpfte wird "ziemlich sicher infiziert werden"

Die Delta-Variante sorgt in Deutschland weiterhin für steigende Inzidenzen. Jens Spahn warnte nun eindringlich vor der Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen: "Jeder, der nicht geimpft ist, wird bei steigender Inzidenz mit dieser Variante ziemlich sicher infiziert werden", so der Gesundheitsminister am Dienstag im ARD-"Moma". Bereits in den nächsten Wochen und Monaten sei dies wohl der Fall. Die entscheidende Frage sei demnach, "ob man eine Infektion riskiert ohne Schutz, mit allen möglichen Folgen einer Erkrankung, oder ob man sich mit einer Impfung schützt".