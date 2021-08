Mord in bester Gesellschaft: Das Ende vom Lied – Kritik zum BR-Film mit Fritz Wepper

"Meine Fans werden immer älter – eines Tages kommen sie noch zum Sterben in meine Konzerte", klagt der tingelnde Schlagersänger Ronny König (Max Volkert Martens) angesichts der ihn mit langstieligen Rosen umzingelnden Damen in "Das Ende vom Lied". Besonders die Chefin vom Fanklub lässt ihn ob ihrer Avancen erbleichen und treibt ihm den Angstschweiß auf die Stirn.

Und weil es im Dunstkreis des in die Jahre gekommenen Schlagerstars gleich mehrere Leichen gibt, tritt Wendelin Winter alias Fritz Wepper, der Psychologe vom Starnberger See, auf den Plan. Wendelin kennt seine Stalker, weshalb außer Frage steht, dass er auch diesen Fall aus der ARD-Reihe "Mord in bester Gesellschaft" lösen wird. Das Bayerische Fernsehen zeigt die Episode "Das Ende vom Lied" nun zur besten Sendezeit als Wiederholung.

Der BR zeigt den Krimi anlässlich des 80. Geburtstages von Fritz Wepper am 17. August. Zwischen Dienstag, 3. August, und Dienstag, 7. September, strahlt der Fernsehsender wöchentlich, jeweils am Dienstag, um 20.15 Uhr, eine Folge der Krimi-Reihe "Mord in bester Gesellschaft" aus. Außerdem erwarten Wepper-Fans im August weitere Filme mit dem Schauspieler und als besonderes Highlight die Dokumentation "Mein Fritz – Ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper" (Montag, 16. August, 22 Uhr), ein Film-Porträt von Weppers Ehefrau Susanne Kellermann. In der Doku ist auch die Krebserkrankung Thema, von der sich Fritz Wepper aktuell erholt.