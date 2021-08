Bauer sucht Frau 2021: RTL strahlt Szenen als Andenken an toten Werner aus

Die dritte Staffel von "Bauer sucht Frau International" steht im Zeichen der Trauer. Kaffeebauer Werner, der in Südafrika lebte, starb wenige Wochen nach den Dreharbeiten. Dennoch wird seine Liebesreise ausgestrahlt. Lesen Sie hier den Rückblick auf die erste Folge.

Trauriger Start in die neue Staffel "Bauer sucht Frau International": Witwer Werner aus Südafrika wollte sich nach dem Tod seiner Frau im letzten Jahr nun noch einmal verlieben: "Mein größter Traum wäre, noch ein paar glückliche Jahre mit einer Partnerin zu verleben!", gestand der sympathische 64-Jährige den RTL-Kameras. Es war ihm leider nicht vergönnt: Der Imker und Kaffeebauer starb zwei Monate nach den Dreharbeiten an Krebs, der erst wenige Wochen zuvor diagnostiziert wurde.

"Die Familie wünscht sich ausdrücklich die Ausstrahlung seiner Hofwoche", erklärte Moderatorin Inka Bause zum Auftakt der nunmehr dritten Staffel "Bauer sucht Frau International" (6 Folgen, ab jetzt immer montags, 20.15 Uhr, RTL). "Wir freuen uns riesig, diese Erinnerung zu haben und dieses Andenken an Papa", zitiert RTL.de Werners Söhne.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Vor acht Jahren ist der urige Bartträger dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen: 2013 verlor er bei einer Krokodil-Attacke sein linkes Bein. Nicht ganz so bissig sind die zwei Damen, die sich Werner auf seine Farm nach Südafrika eingeladen hat. Die Hofwoche mit Erzieherin Conny ("Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden!") startete allerdings direkt mit einer Meinungsverschiedenheit: "Darf ich rauchen?", fragte die 55-Jährige kurz nach ihrer langen Anreise. "Nein, du musst aufhören!", antwortete der Bauer resolut. "Wenn ich jetzt aufhöre, dann stutze ich dir den Bart!", schlug Conny vor. Das kam nicht so gut an.

Kompromissbereit war Werner jedoch: "Wir können nicht mehr abends in der Unterhose rumlaufen, das geht wahrscheinlich nicht!", erklärte er vor der Ankunft seiner Damen, die er – ganz Gentleman – mit Blumen in Empfang nahm: "Wie er da stand mit seinen Blümchen", freute sich Karin. "Da kam ich mir vor wie beim 'Bachelor'. Möchtest du die letzte Rose haben? – Nee, ich nehm den ganzen Strauß!"

Nico "bekommt" nur zwei statt drei Frauen Eine Art Mini-"Bachelor" ist Nico aus Costa Rica. Der 47-jährige Bio-Farmer und Hotelbetreiber hatte sich nämlich als Einziger gleich drei Frauen ausgesucht. Im Videotelefonat musste ihm Inka Bause allerdings erklären, dass zunächst nur zwei anreisen werden. Zwischen denen war der Konkurrenzkampf allerdings von Sekunde eins an voll entbrannt. Das Gepäck von Vierfach-Mama Tirza ging auf der Reise nach Costa Rica verloren. Die Leih-Klamotten von Karin wollte die 43-Jährige allerdings trotzdem nicht annehmen: Sie wolle sich nicht verkleiden. "Lauf ich halt zwei Tage nackt rum!" Karin konnte nur mit den Schultern zucken: "Ich hätte das Angebot angenommen!"

Nico dagegen nahm Karins Geschenke gerne an: Die 50-jährige Bankberaterin hatte nämlich jede Menge Süßigkeiten für ihren Traummann im Gepäck. "Karin ist eine Rampensau!", kommentierte Tirza das Auftreten ihrer Konkurrentin. Zumindest mit ihrer Behausung in Costa Rica waren beide Damen zufrieden. Doch wie funktioniert das mit der Toilette? "Das Toilettenpapier soll nicht ins Klo", erklärte Nico, und ergänzte nebenbei, dass in die Dusche drei Personen passen. Das ließ die aufgeweckte Karin nicht unkommentiert: "Möchtest du uns deine Neigungen schon am ersten Abend erzählen?"

Weniger luxuriös: Die Badezimmer-Situation bei Western-Ranch-Betreiber Herbert aus Ungarn. Der 55-jährige Ex-Bayer quartierte seine zwei Damen nämlich in ein Häuschen ohne Nasszelle ein. Davon ließen sich die 54-jährige Pferdebesitzerin Petra und die 55-jährige Hundetrainerin Ilka aber nicht abschrecken. Petra freute sich vielmehr darüber, dass Herbert noch besser aussehe als im Fernsehen. Das Kompliment konnte der Cowboy nicht zurückgeben und erklärte, dass sie auf dem Foto jünger rüberkam. Oha! Auch das selbstgemachte Geschenk der Pferdefreundin bedachte Herbert mit wenig freundlichen Worten: "Wie wenn mir meine Kinder früher was gebastelt haben!" Immerhin: Auch Ilkas Kochbuch stieß auf wenig Gegenliebe: "Das Interesse ist ziemlich gering!"

Auf Tuchfühlung durften dann beide mal gehen: Zum Frühstück schwang Herbert mit Petra das Tanzbein. Die fühlte sich "wie eine Prinzessin"! Vor allem, weil Ilka nicht aufgefordert wurde. "Jeder kämpft für sich selber!" Beim Sensen im Garten drehte Herbert den Spieß um. Petra guckte recht sparsam, als er Ilka mit viel Körpereinsatz den Umgang mit dem Gerät näherbrachte: "Da ist mir bisschen warm geworden!", freute sich Ilka. "Das war der erste intime Moment!"

"Das Wichtigste ist, dass meine Mama froh ist" Traute Zweisamkeit herrschte auch zwischen Gemüse- und Pilzbäuerin Calina und Bayer Rainer in Mexiko. Die beiden genossen gerade den romantischen Sonnenuntergang in Calinas Garten am Meer, als Österreicher Oliver mit seinem Akkordeon dazwischenkrachte. Das ging auf der Reise nämlich (leider) nicht verloren, dafür die Hälfte von Olivers Tracht. "Ich fühlte mich fehl am Platz!", kommentierte der 44-Jährige die Situation. Schon bei der Begrüßung stieß Oliver mit seiner lauten Art hervor: Am Flughafen packte er sich Calina einfach, hob sie hoch und lief mit ihr davon. Ob das bei der Esoterik-Anhängerin so gut ankommt? Immerhin, zum Lachen bringt er sie.

Was wirklich zählt, fasste Calinas 15-jährigen Sohn Cielo treffend zusammen: "Das Wichtigste ist, dass meine Mama froh ist und er sie gut behandelt!" Calina ist in der Vergangenheit oft verletzt worden, wie sie verrät, und sei daher nun ängstlich. Ohnehin lag die Priorität in den letzten Jahren immer bei den Kindern: "Das kann ich als alleinerziehende Mutter total unterschreiben!", bestätigte Inka Bause am Telefon.