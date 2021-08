Margot Robbie bekommt Rolle in neuem Film von Wes Anderson

Neue Rolle für Margot Robbie: Die Schauspielerin wurde für Wes Andersons neuem Film gecastet. An ihrer Seite sind unter anderem zwei Oscarpreisträger zu sehen.

Wenn es läuft, dann läuft es: Derzeit gibt es in den Kinos gleich drei Filme zu sehen, an denen Margot Robbie beteiligt ist. Während die Schauspielerin an "Promising Young Woman" als Produzentin mitwirkte, war sie für "Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker" als Synchronsprecherin im Einsatz. Außerdem läuft Robbie in ihrer Paraderolle als Harley Quinn in "The Suicide Squad" zu Höchstform auf. Viel beschäftigt scheint die 31-Jährige auch künftig zu bleiben. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, spielt Robbie im neuen Film von Wes Anderson mit.

Noch ist über das Werk des US-Filmemachers ("Grand Budapest Hotel") kaum etwas bekannt. Über die Handlung und den Titel des Films hüllen sich die Macher noch in Schweigen. Bekannt ist aber: Die Dreharbeiten sollen Ende August in Spanien starten. Klar ist auch, welche prominenten Schauspieler Margot Robbie am Set erwarten. Neben der Hollywoodgröße Tom Hanks konnte Anderson auch Schauspieler wie Oscargewinner Adrien Brody ("Der Pianist"), "Ghostbusters"-Star Bill Murray und die ebenfalls oscarprämierte Tilda Swinton ("Michael Clayton") gewinnen.

Derzeit steht Margot Robbie an der Seite von Brad Pitt für den Film "Babylon" vor der Kamera. Regisseur Damien Chazelles huldigt darin dem Hollywood der 1920er-Jahre. Außerdem endeten kürzlich die Dreharbeiten eines Films von David O. Russell, der noch keinen Titel trägt. Eine besondere Rolle erwartet Margot Robbie in "Barbie", wo sie die berühmte Plastikpuppe verkörpern soll. Regie führt Greta Gerwig ("Little Women"), 2023 soll der Film in den Kinos starten. Robbie wird nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Produzentin im Einsatz sein.

Wes Anderson bringt demnächst seinen Film "The French Dispatch" in die Kinos. Die Komödie mit unter anderem Frances McDormand und Timothée Chalamet in den Hauptrollen feierte unlängst in Cannes Weltpremiere und wird in Deutschland am 21. Oktober anlaufen.